Стала известна личность напавшего на премьер-министра Словакии Фицо
Baza: в Фицо стрелял 71-летний словацкий оппозиционер Юрай Цинтула
Фото - © Telegram-канал Mash
Telegram-канал Baza опубликовал фото предполагаемого стрелка, который несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
По предварительной информации, нападавшим оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.
Днем 15 мая неизвестный открыл стрельбу по словацкому премьеру Роберту Фицо, который вышел к гражданам после заседания правительства в городе Гандлова. Политик получил огнестрельные ранения в грудь, живот и конечность. В настоящее время врачи стабилизировали состояние Фицо.
Правоохранительные органы задержали стрелка, которым оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице.