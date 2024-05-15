В премьер-министра Словакии стрелял 71-летний уроженец города Левице

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Перед покушением пожилой мужчина крикнул ему: «Робо, иди сюда», а потом открыл огонь. Вертолет с раненым премьер-министром прибыл в больницу факультета Ф. Д. Рузвельта в Банска-Бистрице. Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое.

По предварительным сведениям, у словацкого лидера три огнестрельных ранения — в грудь, живот и руки.

Днем в среду произошла стрельба у здания, где проводили выездное заседание правительства Словакии. Стрелка задержали на месте. Полиция выясняет его мотивы.