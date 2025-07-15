Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии

Латвия с 15 июля перестала признавать российские загранпаспорта без биометрических данных, сообщает RT со ссылкой на МИД страны.

Обладателям таких паспортов запрещен въезд в страну.

Кроме того, Латвия прекратит выдавать визы держателям загранпаспортов без биометрии и прекратит принимать от них заявления на вид на жительство.

Ранее в материале РИАМО сообщалось о том, какие страны не хотят принимать у себя россиян с загранпаспортами старого образца, почему и с каким лучше паспортом путешествовать.