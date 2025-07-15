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В ДНР при атаке БПЛА поврежден детский сад и жилые дома

В результате атаки дронов ВСУ по городскому округу Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) поврежден детский сад и жилые дома, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале .

Уточняется, что при атаке БПЛА-камикадзе в 20.50 пострадал детский сад № 1 «Солнышко» по улице Агрономической.

В результате ударов никто из людей не пострадал.

Российские военные продолжают достигать целей, поставленных для специальной военной операции на Украине. За последние сутки войска группировок войск «Центр» и «Восток» освободили по населенному пункту в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Запорожской области.