сегодня в 12:18

Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Маяк и Малиновку

Российские военные продолжают достигать целей, поставленных для специальной военной операции на Украине. За последние сутки войска группировок войск «Центр» и «Восток» освободили по населенному пункту в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ДНР подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубь обороны противника, улучшили свои позиции и в связи с этим взяли под свой контроль населенный пункт Маяк.

К полному освобождению от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Малиновка Запорожской области привели действия группировки войск «Восток». Теперь эта территория контролируется российскими бойцами.

Бойцы России методично достигают всех поставленных целей на СВО, вытесняя противника.