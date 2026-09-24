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Девочку-подростка избили сверстники в приморском Артеме

Происшествия

Девочку-подростка жестоко избили сверстники в приморском Артеме, сообщает РЕН ТВ.

Мать ребенка обратилась в полицию. У 15-летний девочки диагностирован закрытый перелом костей носа.

Ход и результаты доследственной проверки по данному факту находятся на контроле прокуратуры города.

Ранее в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области толпа подростков избила школьницу за украденную электронную сигарету.

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