Си Цзиньпин призвал найти правильный путь сосуществования КНР и США

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны найти правильный путь сосуществования двух крупных держав, сообщает РИА Новости .

«Китай и США должны… определить путь правильного сосуществования двух крупных держав — Китая и США — в новую эпоху», — отметил он.

Председатель КНР подчеркнул, что страны должны двигаться навстречу друг другу, содействовать развитию стабильных отношений, в которых сотрудничество имеет определяющее значение, у конкуренции есть рамки, разногласия находятся под контролем.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом.

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