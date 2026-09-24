Tolonews: военные Пакистана атаковали Кандагар

Армия Пакистана атаковала город Кандагар на юге Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Tolonews.

«Пакистанские военные совершили атаку в пустынной местности в девятом квартале Кандагара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерба в результате атаки нет. Правоохранители заверили жителей, что причин для беспокойства нет.

Ранее посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи заявил, что его страна ведет закрытые каналы связи по урегулированию конфликта между США и Ираном.

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