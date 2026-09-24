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В Северной Осетии водитель сбил двух подростков

Происшествия

В Северной Осетии двух подростков сбил водитель «семерки», сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, водитель 2007 года рождения за рулем ВАЗ-21074 не справился с управлением и сбил двух пешеходов 2010 года рождения.

Пострадавших доставили в реанимацию.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее два человека погибли в результате тройного дорожно-транспортного происшествия с грузовиком в Краснодарском крае.

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