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В Северной Осетии водитель сбил двух подростков

В Северной Осетии двух подростков сбил водитель «семерки», сообщает РЕН ТВ .

По предварительной информации, водитель 2007 года рождения за рулем ВАЗ-21074 не справился с управлением и сбил двух пешеходов 2010 года рождения.

Пострадавших доставили в реанимацию.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее два человека погибли в результате тройного дорожно-транспортного происшествия с грузовиком в Краснодарском крае.

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