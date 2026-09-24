На острове Кунашир заметили гибрид белого и бурого медведей

Как рассказал заслуженный эколог России, академик РАЕ Анатолий Кудактин, животное появилось в результате скрещивания двух видов. По его словам, существенных внутривидовых различий между ними нет.

Эколог добавил, что заходы белых медведей в ареалы бурых пока остаются редкими. Но из-за глобального потепления такие случаи могут происходить все чаще.

По его словам, примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей могут стать массовым явлением.

Ранее в поселке Потапово под Красноярском медведь пробрался на участок и попытался загрызть собаку. Их жестокая схватка попала на видео.

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