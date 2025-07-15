Писториус: поставка Украине систем Patriot займет месяцы

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что доставка на Украину систем Patriot после достижения в ближайшие дни или недели соглашения с США об их закупке займет месяцы, сообщает РИА Новости .

«И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро», — отметил он.

По его словам, стороны решили не сообщать о количестве поставляемых систем, так как идет обсуждение, что конкретно будет включено в одну единицу данной системы с точки зрения технических характеристик и числа ракет. Стоимость одной батареи он оценил приблизительно в 1 млрд долларов.

Ранее министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что Германия продолжит военную поддержку Украины в рамках «разумных пределов», исключающих риск прямого столкновения с Россией.

Позиция Писториуса контрастирует с заявлениями генерала Кристиана Фройдинга о готовности передать Украине «дальнобойные системы к концу июля». Анонсированные планы по самостоятельному производству ракет Patriot без согласования с Вашингтоном также остаются под вопросом.