Писториус объяснил позицию Берлина по ракетам Украине
Германия отказала Украине в поставках ракет Taurus
Германия продолжит военную поддержку Украины в рамках «разумных пределов», исключающих риск прямого столкновения с Россией, сообщает РИА Новости.
Решение сохраняется, несмотря на активные запросы украинской стороны. Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что Германия продолжит военную поддержку Украины в рамках «разумных пределов», исключающих риск прямого столкновения с Россией.
Вместо Taurus Киев получит дополнительные партии БМП Lynx от Rheinmetall и компоненты ПВО.
Позиция Писториуса контрастирует с заявлениями генерала Кристиана Фройдинга о готовности передать Украине «дальнобойные системы к концу июля». Анонсированные планы по самостоятельному производству ракет Patriot без согласования с Вашингтоном также остаются под вопросом.