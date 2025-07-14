Писториус объяснил позицию Берлина по ракетам Украине

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Германия продолжит военную поддержку Украины в рамках «разумных пределов», исключающих риск прямого столкновения с Россией, сообщает РИА Новости .

Решение сохраняется, несмотря на активные запросы украинской стороны. Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что Германия продолжит военную поддержку Украины в рамках «разумных пределов», исключающих риск прямого столкновения с Россией.

Вместо Taurus Киев получит дополнительные партии БМП Lynx от Rheinmetall и компоненты ПВО.



Позиция Писториуса контрастирует с заявлениями генерала Кристиана Фройдинга о готовности передать Украине «дальнобойные системы к концу июля». Анонсированные планы по самостоятельному производству ракет Patriot без согласования с Вашингтоном также остаются под вопросом.