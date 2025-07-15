На станции метро «Тверская» погиб мужчина

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Мужчина упал под прибывающий поезд на станции метро «Тверская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, пишет ТАСС .

В результате полученных травм мужчина погиб.

Инцидент произошел вечером 14 июля.

Как сообщили столичном департаменте транспорта ранее сообщили, что «на центральном участке Замоскворецкой линии временно были увеличены интервалы движения из-за человека на пути.

Пассажиров столичного метро предупредили, что временно интервалы между прибывающими поездами увеличены. Причиной стал человек, попавший на пути.