В Москве из-за человека на путях поезда задерживаются на «зеленой» ветке метро Происшествия сегодня в 21:34

Вечером 14 июля в Москве на центральном участке Замоскворецкой линии метро на путях оказался человек. Из-за этого специалисты увеличили интервалы между курсирующими поездами, об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Пассажиров столичного метро предупредили, что временно интервалы между прибывающими поездами увеличены. Причиной стал человек, попавший на пути. При каких обстоятельствах человек оказался на железнодорожном полотне метро, не уточняется. На месте работают компетентные специалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.