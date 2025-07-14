Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерское руководство требует от Евросоюза, чтобы участники объединения выступили против принудительной мобилизации на Украине, сообщает RT со ссылкой на Magyar Nemzet.

«Мы стучим в дверь Брюсселя и требуем, чтобы он выступил против принудительного призыва на военную службу на Украине», — заявил он, говоря об убийстве на Украине закарпатского венгра Йожефа Шебештьена, не желавшего отправляться воевать.

Принудительная мобилизация граждан в ряды Вооруженных сил Украины — это геноцид местного населения, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.