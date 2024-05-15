Ранен в грудь, живот и конечности: появились подробности о состоянии Фицо

Сразу после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо охрана окружила его и усадила в машину. Состояние политик оценивается как тяжелое, пишет РБК со ссылкой на издание Pravda.

В Сети появилось видео, как очевидцы пытаются удержать подозреваемого в покушении на Фицо. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно, как толпа держит злоумышленника, и к ним подбегает охрана раненого премьера.

По предварительной информации, Фицо получил несколько ранений, одна из пуль попала в живот, остальные — в грудь и конечности. Его состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что сначала его увезли на машине с места происшествия, а потом пересадили в вертолет.

В Фицо стреляли после встречи с правительством.