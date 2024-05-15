Стали известны подробности покушения на премьера Словакии Роберта Фицо

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо попытались убить после встречи с правительством. Политического деятеля госпитализировали с ранениями, сообщает Mash .

Покушение на премьера было совершено после выездной встречи с правительством. Фицо выходил к людям, когда неизвестный открыл по нему огонь. Стрелявший прятался в толпе.

Мужчина выстрелил в политика 3–4 раза, а потом попытался скрыться с места происшествия, но личная охрана Фицо и очевидцы не позволили ему сбежать. Премьер-министра оперативно забрал вертолет. Его госпитализировали с ранениями.

Фицо известен как пророссийский политик. Он выступал с заявлениями о необходимости прекратить поставлять оружие Украине и наладить сотрудничество с Россией.