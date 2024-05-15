Врачи стабилизировали состояние премьера Словакии Фицо

Reuters: премьер Словакии был в сознании по прибытии в госпиталь после стрельбы

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо находился в сознании в момент прибытия в больницу после покушения. В настоящий момент состояние политика стабилизировано, сообщает ТАСС .

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя медучреждения, сначала Фицо оказали первую помощь в в больнице города Гандлова, где произошла стрельба, а затем транспортировали в медицинское учреждение более высокого уровня.

В среду днем неизвестный открыл стрельбу по словацкому премьеру, который вышел к гражданам после заседания правительства в городе Гандлова. Политик получил огнестрельные ранения в грудь, живот и конечность. В медучреждение премьера доставили на вертолете.

Толпа задержала стрелка, а затем его скрутили правоохранительные органы. Злоумышленником оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице.