В Сети опубликовали момент стрельбы в словацкого премьера Роберта Фицо

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в городе Гандлова. В настоящий момент политик находится на операции.

На кадрах видно, как премьер в окружении своих телохранителей подходит к своим сторонникам и жмет им руки. В этот момент 71-летний писатель и оппозиционер Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Фицо. Затем стрелка повалили на землю и задержали.

В данный момент словацкий премьер находится на операции.

В среду на премьер-министра Словакии произошло покушение после заседания правительства в городе Гандлова. Фицо получил несколько огнестрельных ранений. В больницу он был доставлен на вертолете. Медики стабилизировали состояние раненного Фицо. Полицейские задержали стрелка.