Жизнь премьера Словакии Фицо все еще находится в опасности Здравоохранение сегодня в 09:39 Фото - © РИА Новости

По данным телеканала Markiza, жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения и операции, которую ему провели, по-прежнему в опасности, сообщает ТАСС.

Иных подробностей о состоянии политика не сообщают. 15 мая писатель Юрай Цинтула произвел в Фицо несколько выстрелов на улице после окончания выездного заседания кабмина страны. Ранее президент РФ Владимир Путин направил президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой слова поддержки и сожаления в адрес Роберта Фицо.