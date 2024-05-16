Жизнь премьера Словакии Фицо все еще находится в опасности
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По данным телеканала Markiza, жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения и операции, которую ему провели, по-прежнему в опасности, сообщает ТАСС.
Иных подробностей о состоянии политика не сообщают.
15 мая писатель Юрай Цинтула произвел в Фицо несколько выстрелов на улице после окончания выездного заседания кабмина страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин направил президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой слова поддержки и сожаления в адрес Роберта Фицо.