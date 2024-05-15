Путин поддержал президента Словацкой республики после покушения на Фицо

Российский президент Владимир Путин отреагировал на новость о покушении на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо и направил президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой слова поддержки, говорится на сайте Кремля .

«С негодованием узнал о покушении на жизнь представителя Правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий» Владимир Путин Президент Российской Федерации

Лидер России отметил, что знает Фицо как мужественного и сильного духом человека и надеется, что эти качества помогут ему быстрее восстановить здоровье. Он попросил Чапутову передать Фицо его слова поддержки и сожаления.

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо расстреляли после выездного собрания правительства Республики днем 15 мая. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности. Его госпитализировали в больницу на вертолете. Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое, врачам удалось его стабилизировать.

Нападавшим на Фицо оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Его уже задержали. Момент стрельбы в премьер-министра Словакии попал на видео.