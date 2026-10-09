В Наро-Фоминском округе завершают прокладку газопровода в Серенском

АО «Мособлгаз» прокладывает газопровод в деревне Серенское в рамках программы социальной газификации Московской области. Ольга Абрамова посетила объект 8 октября, чтобы проверить ход строительства.

Во время рабочего визита она обсудила с представителями подрядной организации текущий статус работ и дала рекомендации по ускорению строительства, чтобы жители могли скорее подключиться к газоснабжению.

По словам руководства подрядной организации, строительство находится на финальной стадии. Осталось выполнить монтаж на небольшом заключительном участке трассы и технологически подключить новый трубопровод к газорегуляторному пункту шкафного типа. Подрядчик заверил, что работы завершат в ближайшее время.

Ольга Абрамова подчеркнула важность соблюдения заявленных сроков. Она выразила надежду, что жители Серенского вскоре смогут пользоваться экологичным и доступным топливом, что повысит качество их жизни.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.