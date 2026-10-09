Фестиваль творчества старшего поколения «Горячие сердца» прошел в Наро-Фоминске

Артисты старшего поколения 8 октября выступили на шестом фестивале «Горячие сердца» во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. Событие состоялось в год столетия города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль творчества людей старшего поколения «Горячие сердца» в шестой раз собрал участников во Дворце культуры «Звезда». Артисты исполнили песни, представили танцевальные номера и прочитали стихи.

Анатолий Степанов из клуба авторской песни «Бригантина» Дворца культуры «Апрелевка» им. О. Р. Кузнецовой исполнил бардовскую песню «Глобус». Он выступает на сцене уже семь лет. В его репертуаре — произведения Окуджавы и Высоцкого, романсы и советская эстрада. Степанов научился играть на гитаре в детстве, затем надолго отложил инструмент, а позже вернулся к творчеству.

Танцевальный коллектив «Ритмы осени» из Дома культуры села Каменское объединяет девять женщин. Многие начали заниматься танцами после 60 лет, самой старшей участнице — 77 лет. Коллектив собирается дважды в неделю. Участницы отмечают, что им не хватает партнеров-мужчин.

Фестиваль стал одним из творческих событий юбилейного года Наро-Фоминска и показал, как люди старшего поколения продолжают раскрывать свои таланты.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.