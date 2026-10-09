Инструкторы из Богородского округа обучили молодых сотрудников ГИБДД

Инструкторы Центра поддержки участников СВО и членов их семей Богородского округа провели двухдневный практический курс для молодых сотрудников Учебного центра ГИБДД ГУ МВД России по Москве. Занятия прошли по приглашению учебного центра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Курс провели представители Гражданской группы НВП «50/50» с позывными Лион и Печник — инструкторы Центра поддержки участников СВО и членов их семей Богородского городского округа, известного как Дом СВО.

Участники изучили современные виды беспилотных летательных аппаратов и способы противодействия им. Инструкторы рассказали о типах дронов, их технических возможностях и методах обнаружения. Эти знания актуальны в условиях расширения применения беспилотников, в том числе для обеспечения безопасности.

Отдельный блок посвятили тактической медицине. Молодые сотрудники усовершенствовали начальные навыки самопомощи и взаимопомощи, отработали алгоритмы действий при ранениях и других неотложных состояниях. Практические упражнения помогли закрепить знания.

Кроме того, участники отработали тактические перемещения малых групп, позволяющие действовать слаженно в сложной обстановке.

Инструкторы поблагодарили Учебный центр ГИБДД за приглашение и отметили важность дальнейшего сотрудничества. Такие занятия дают молодым сотрудникам навыки для практической работы и укрепляют межведомственное взаимодействие. Центр поддержки участников СВО и членов их семей продолжает делиться опытом с различными структурами, участвуя в подготовке специалистов и повышении уровня безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.