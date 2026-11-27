Следователи обнародовали оперативную видеозапись с места смертельной аварии с участием рейсового автобуса и грузового транспорта в Красноярском крае. На кадрах с заснеженной загородной магистрали зафиксирован белый пассажирский автобус с критическими повреждениями, видео в МАКС опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по региону и Республике Хакасия.

Передняя часть кабины полностью смята. Стекла оказались выбиты.

Левый борт кузова практически полностью сорван. Ряды пассажирских кресел оказались открыты.

На проезжей части и обочине разбросаны обломки обшивки и детали корпуса. Неподалеку стоит фура с зеленым тягачом и поврежденным баком.

Утром 27 ноября на 1080-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе автобус маршрута Канск — Иланск выехал на встречную полосу, по касательной задел фуру Volvo и врезался в большегруз Dongfeng, тогда как третий грузовик при торможении съехал в кювет.

В результате погибли пять пассажиров — трое женщин, мужчина и подросток (изначально сообщалось о четырех жертвах). Еще 13 пострадавших, включая несовершеннолетнего, госпитализировали в больницы Иланска и Канска. Точное число находившихся в салоне людей уточняется.

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