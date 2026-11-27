Жертвами крупной дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и грузовиков в Красноярском крае стали пять человек. Еще 13 получили травмы и были доставлены в медучреждения, сообщает ТАСС .

ДТП случилось 27 ноября на 1080-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Иланско-Нижнеингашского округа. По данным регионального главка МВД России, рейсовый автобус, направлявшийся из Канска в Иланск, выехал на полосу встречного движения. Там сначала по касательной задел большегруз Volvo, а следом врезался в фуру Dongfeng. Ехавший следом третий грузовик сумел вовремя затормозить и избежал столкновения, однако съехал в кювет.

Как уточнили в областном Минздраве, в аварии погибли пять человек — трое женщин, мужчина и подросток (первоначально сообщалось о четырех погибших пассажирах автобуса). Все 13 пострадавших госпитализированы.

11 человек, включая несовершеннолетнего, помещены в районную больницу. Еще двое находятся в межрайонной больнице. Согласно посадочным ведомостям, в салоне автобуса находились 15 пассажиров, но точное их количество сейчас уточняется.

По факту случившегося правоохранительные органы возбудили сразу два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведших к гибели людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и инспекторы Госавтоинспекции. В направлении Канска для всех видов транспорта временно введено реверсивное движение. На участке магистрали сохраняется сложная обстановка из-за скользкого дорожного покрытия.

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