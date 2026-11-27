сегодня в 08:33

В течение минувшей ночи в воздушном пространстве Ленинградской области ликвидировали 45 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале .

Ладожский мост повреждений не получил. Однако проезд по переправе пришлось временно закрыть.

С моста вели огонь мобильные огневые группы.

Дрозденко добавил, что в ближайшее время в области ожидается отмена режима воздушной опасности. О его введении губернатор сообщал в 03:21.

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