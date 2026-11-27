Курение — мощный фактор, влияющий на эффективность и безопасность терапии многими лекарственными препаратами, об этом в разговоре с РИАМО рассказала директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова. По ее словам, оно не только приводит к появлению заболеваний, но и мешает их лечению — сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, компоненты табачного дыма после всасывания из дыхательных путей могут вступать во взаимодействие с лекарством, изменяя его всасывание, распределение, метаболизм и выведение. Следствие — изменение концентрации препарата в крови и органе-мишени, а значит, и его эффекта.

Во-вторых, никотин, возбуждая никотинчувствительные рецепторы, повышает выброс в кровь адреналина. Это ведет к росту тонуса сосудов, артериального давления, частоты сердечных сокращений и уровня глюкозы в крови, что тоже сказывается на действии лекарств. В итоге может страдать не только терапевтический эффект, но и усиливаться побочное или токсическое действие.

Сильнее всего курение ослабляет эффект противодиабетических средств, бета-адреноблокаторов и препаратов для лечения астмы и ХОБЛ: период полувыведения теофиллина у курящих сокращается примерно вдвое — с 6–12 часов до 4–5. Концентрация в крови антипсихотиков и антидепрессантов падает на 30–50%, что может привести к возврату симптомов шизофрении или тяжелой депрессии. Снижается эффективность варфарина — требуется постоянный контроль МНО, а ускоренный метаболизм бензодиазепинов возвращает тревогу и бессонницу.

Теоретически курящим нужны более высокие дозы: потребность в инсулине у них выше на 15–20%, а при большом стаже — до 30%. Но корректировать дозировки самостоятельно нельзя: только врач учтет индивидуальные реакции, взаимодействие препаратов и риск передозировки. Помочь ему может дневник с временем приема лекарств и курения.

По словам Миловановой, курение увеличивает и риск побочных эффектов — из-за более высоких доз и повреждения органов. Так, гормональные контрацептивы у курящей женщины старше 35 лет заметно повышают риск инфаркта и инсульта, а нестероидные противовоспалительные средства чаще вызывают желудочные кровотечения. Поэтому отказ от курения целесообразен в любом возрасте: он делает терапию проще и более предсказуемой.

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