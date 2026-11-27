Разведывательный борт Североатлантического альянса совершает полет в воздушном пространстве Эстонии неподалеку от российских рубежей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Разведку ведет самолет дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания Boeing E-3 Sentry. Он входит в состав ВВС НАТО.

Самолет поднялся в воздух с территории Литвы. Он покружил над Латвией, после чего переместился в небо над Эстонией для ведения разведки.

Отмечается, что в ходе полета воздушное судно оказалось примерно в 120 километрах от Пскова. Также оно находилось в около 260 километрах от Санкт-Петербурга.

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