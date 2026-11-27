Давно лежит — не заряжать: старый телефон может самовоспламениться и сжечь дом

Попытка зарядить старый телефон сама по себе не должна приводить к возгоранию, однако неисправности электроники и повреждения батареи могут представлять опасность, сообщил РИАМО дипломированный инженер, специалист по ремонту телефонов Михаил Исрапилов.

«Аккумулятор все время стареет. Даже без каких-либо действий в нем происходят химические реакции. Поэтому производители продают повербанки и телефоны с каким-то зарядом. Да, со временем он приходит в негодность, даже если не получал механических повреждений», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что при этом сама попытка зарядить старый смартфон необязательно приведет к возгоранию. Причиной подобных происшествий может стать неисправность на плате устройства. Если аккумулятор полностью разрядился за время хранения, попытка восстановить его заряд также требует осторожности.

«В идеале на телефоне нужно оставить 60–80% заряда. Хранить устройство следует в сухом помещении, без нагрева и прямых солнечных лучей. Летом солнце может сильно нагреть телефон», — отметил эксперт.

Как понять, что старый телефон опасно заряжать

«Самые простые симптомы — вздутие аккумулятора, когда он увеличивается в размерах и начинает выдавливать заднюю крышку. Также стоит обратить внимание на химический запах, запах гари и интенсивный нагрев телефона без нагрузки. Последнее, правда, чаще указывает на неисправность контроллера питания», — рассказал инженер.

Специалист порекомендовал в случае, если смартфон долго лежал без дела и перестал включаться, обратиться в сервисный центр. Там могут попытаться восстановить глубоко разряженную батарею или заменить ее.

«Если человек хочет снова пользоваться телефоном, можно либо попытаться „толкнуть“ аккумулятор, либо заменить его. Но самостоятельно восстанавливать батарею дома я бы не советовал», — заключил Исрапилов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.