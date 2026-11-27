318 украинских БПЛА уничтожили над Россией за прошедшую ночь
В небе над Россией за прошедшую ночь сбили и перехватили 318 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями и Республикой Крым.
В Ленинградской области из-за вражеской атаки пришлось временно перекрыть Ладожский мост. С него вели огонь мобильные огневые группы.
Над территорией региона сбили 45 беспилотников. О пострадавших не сообщается.
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