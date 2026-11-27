Ко Дню матери онлайн-кинотеатр «КИОН» и сервис поиска бебиситтеров Kidsout выяснили, какой именно россияне видят образцовую семью. В опросе участвовали 1270 человек из всех регионов страны, а среди экранных семей лидерами стали Уизли из вселенной о Гарри Поттере и семья Дяди Федора из «Простоквашино». Результаты соответствующего опроса есть в распоряжении РИАМО.

Главным признаком образцовой семьи 92% респондентов назвали готовность поддерживать друг друга в трудной ситуации. Собственные традиции важны для 80%, личное пространство и свобода каждого члена семьи — для 78%, много времени вместе — для 67%.

Больше половины (56%) уверены, что родителям стоит оставаться влюбленными друг в друга спустя годы, а высокий уровень жизни детей считают признаком лишь 25%. Идеальный родитель, по мнению опрошенных, умеет выслушать и поддержать (83%), готов признавать ошибки и извиняться (66%), устанавливать правила и границы (62%) и уважать выбор ребенка (58%).

Только 4% говорят, что он никогда не должен повышать голос. Традиционную модель с мамой-воспитателем и папой-добытчиком выбрали 4%, 38% считают, что каждый занимается тем, что у него лучше получается, независимо от пола, 35% не видят единого правильного распределения ролей, 22% — за равное участие обоих. Неприемлемым оказалось сравнивать ребенка с другими (82%), выяснять отношения при детях (50%), часто смотреть в телефон при общении с ним (46%) и мало времени проводить вместе (35%).

Об образцовых семьях

После семьи Уизли из «Гарри Поттера» (29%) и Аддамсов (19%) в рейтинге идут Парры из «Суперсемейки» (10%), семья из «Трое из Простоквашино» (9%), Васнецовы из «Папиных дочек» (5%), Сергеевы из «СашиТани» (4%), Пэрриши из «Джуманджи» и Воронины (по 2%). У киногероев ценят поддержку (64%), умение принимать недостатки близких и не казаться идеальными (56%), чувство юмора в сложных ситуациях (54%). Перенести в свою жизнь хотели бы совместные поездки и приключения (58%), открытые разговоры о чувствах (50%), свидания с партнером после рождения детей (49%), собственные семейные праздники (46%), смелость быть непохожими на других (42%), сборы за большим столом (40%) и киновечера (26%).

На что готовы пойти россияне?

Ради образцового родительства 49% готовы отказаться от части личных расходов, 35% — изменить привычный образ жизни, 34% — реже видеться с друзьями, 29% — пожертвовать отдыхом, 21% — карьерой. При этом 26% уверены, что идеальный родитель не должен жертвовать собой, а 14% уже считают себя образцовыми. В жизни опрошенные не всегда держат планку: 69% иногда повышают голос на ребенка, 61% заказывают готовую еду вместо домашнего ужина, 60% включают мультфильмы, чтобы отдохнуть, 45% разрешают больше времени с гаджетами, чем планировали, 44% оставляют детей с няней или родственниками ради личного времени, 31% отменяют совместные планы из-за усталости.

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