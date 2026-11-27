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ВС РФ ночью нанесли удары по заводам, подстанциям и кораблю с военным грузом

Минувшей ночью российские войска применили ударные беспилотники для поражения предприятий оборонного сектора, транспортных узлов и морских судов. Они задействованы в снабжении украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В перечень пораженных целей вошло промышленное предприятие «Термопласт» в Летичеве Хмельницкой области. Там налажен выпуск ударных дронов ВСУ.

Также поражен запорожский завод «Мпка-Украина». Он снабжал ВСУ электротехническими изделиями.

Вместе с тем беспилотники нанесли урон энергетической системе, обеспечивающей работу украинского военно-промышленного комплекса. Выведены из строя две электроподстанции напряжением 330 кВ, расположенные в Житомире и в Кривом Роге Днепропетровской области.

Кроме того, под удар попал логистический комплекс в Белой Церкви Киевской области. На его территории хранились компоненты, необходимые для изготовления твердого ракетного топлива.

Ущерб понес и транспортный сектор. В Запорожье поражен объект инфраструктуры, а в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области уничтожены четыре железнодорожных локомотива, использовавшихся для перевозки вооружения и боевой техники.

Удару в акватории Черного моря юго-западнее Одессы подвергся и сухогруз. Он доставлял грузы военного назначения для нужд Украины.

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