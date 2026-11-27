Россияне бросились скупать куриные тушки в магазинах, и в Сети уже пошли разговоры о дефиците. Однако эксперты, опрошенные РИАМО, успокаивают: ажиотажа нет, а покупатели просто пытаются защитить семейный бюджет от роста цен.

Что подстегнуло спрос на курятину

Повышенный интерес к куриному мясу в отдельных торговых сетях может быть связан с подорожанием продукта, подготовкой к новогодним праздникам и желанием покупателей воспользоваться скидками. На фоне роста цен семьи стараются заранее приобрести продукты, которые можно хранить в морозильной камере, рассказал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

По его словам, курятина остается одним из наиболее доступных и востребованных видов мяса в России. Если магазин предлагает привлекательную цену, покупатели могут взять сразу несколько килограммов, рассчитывая сократить расходы в декабре.

Дополнительную роль играют инфляционные ожидания. По данным Росстата, к середине ноября 2026 года средняя стоимость охлажденной и замороженной курятины достигла 282,5 рубля за килограмм — примерно на 19% больше, чем годом ранее. Покупатели могут опасаться, что к новогодним праздникам мясо станет еще дороже, и переносят часть покупок на ноябрь.

«На фоне такого подорожания у покупателей может формироваться опасение, что ближе к новогодним праздникам цены продолжат расти. В результате часть спроса смещается с декабря на ноябрь», — пояснил Кутьин.

При этом массовые закупки могут быть связаны не только с ожиданием дальнейшего подорожания, но и с локальными акциями. По данным АКОРТ, в октябре средняя наценка торговых сетей на мясо птицы была отрицательной и составляла минус 2,9%. Это означает, что в среднем по соответствующему показателю ритейлеры продавали такую продукцию ниже закупочной стоимости, стимулируя спрос.

Дефицит ни при чем?

Однако отдельные покупки нескольких тушек еще не означают, что россияне массово запасаются курицей из-за угрозы дефицита. Такая стратегия может быть обычным способом распределить семейные расходы, считает старший преподаватель Московского областного филиала РАНХиГС Александр Кудряшов.

«Покупка нескольких тушек в конце ноября вполне объяснима с точки зрения семейного бюджета. Часть курятины можно заморозить и использовать в декабре. Так семья заранее оплачивает часть будущих расходов на продукты», — отметил эксперт в комментарии РИАМО.

По его словам, причиной может стать и скидка в конкретном магазине. Покупатель приобретает несколько тушек по выгодной цене, чтобы не возвращаться за мясом позднее. При этом такая покупка сама по себе не доказывает, что семья ожидает подорожания курятины по всей стране.

Чтобы понять, действительно ли спрос резко вырос, необходимо оценивать не отдельные фотографии из магазинов, а динамику продаж: сколько покупателей приобрели мясо и какой объем продукции был реализован за несколько недель. Если после всплеска продаж в дни акции спрос опустился ниже обычного уровня, это может свидетельствовать о закупках впрок, пояснил Кудряшов.

Вместе с тем на оптовом рынке уже появились признаки стабилизации. По данным, приведенным Кутьиным, с 16 по 22 ноября стоимость тушки бройлера снизилась на 3%, до 243 рублей за килограмм. Это может постепенно отразиться и на розничных ценах.

Таким образом, активность покупателей скорее объясняется стремлением сэкономить и подготовиться к праздникам, чем свидетельствует о масштабном дефиците курятины.

Директор по аналитике Инго Банка полагает, что закупать мясо в больших количествах исключительно из опасения роста цен не всегда рационально.

«Реальная экономия возникает только в том случае, если продукт приобретен по действительно выгодной цене, имеются подходящие условия хранения и весь объем будет использован», — заявил он.

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