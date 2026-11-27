К началу октября 2026 года число плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в Москве превысило 2,5 млн человек. Это 14% от общего количества зарегистрированных в России самозанятых, сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что все больше жителей столицы выбирают самозанятость в качестве удобного способа начать собственный бизнес. Такой налоговый режим позволяет им реализовывать свой потенциал, превращая хобби в источник дохода, самостоятельно планируя рабочий график.

«Самозанятые работают в самых разных сферах столичной экономики — от дизайна и ИТ-услуг до репетиторства и транспортных перевозок. Мы видим, как все больше горожан успешно реализуют себя в этом статусе. За девять месяцев 2026 года в столице зарегистрировались почти 250 тыс. новых плательщиков налога на профессиональный доход, в результате их общее число к началу октября превысило 2,5 млн человек», — отметила Мария Багреева.

Заммэра подчеркнула, что столица помогает самозанятым эффективно интегрироваться в экономику города. Им предоставляются разнообразные условия для развития — от образовательных программ до удобных цифровых сервисов.

НПД предназначен для граждан, работающих на себя и не нанимающих сотрудников. Его преимущества — отсутствие обязанности сдавать налоговую отчетность и применять кассовую технику, автоматизированная передача информации о доходах и простота регистрации.

Среди наиболее популярных видов деятельности, указанных самозанятыми при регистрации, — маркетинг и реклама, сдача квартир в аренду, доставка, грузовые и пассажирские перевозки.

С января по октябрь текущего года московские плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам 194,6 млн чеков. На конец сентября средний размер составил 2827 рублей.

За девять месяцев 2026 года самозанятые в бюджет Москвы перечислили свыше 16,4 млрд рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Всего за все время действия этого налогового режима в бюджет столицы поступило более 76 млрд рублей налога на профессиональный доход.

Столица помогает жителям, которые решили заняться предпринимательством. Так, в центре инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» на улице Щепкина одну из 75 востребованных специальностей в разных отраслях экономики можно освоить максимум за три месяца. Собственная площадка практического обучения появилась у центра в Печатниках осенью прошлого года. Завершив обучение, слушатели могут рассчитывать на помощь карьерных наставников — они содействуют как трудоустройству к ведущим работодателям города, так и открытию собственного дела в новой сфере.

Комплексная система поддержки предпринимателей работает во флагманском центре «Моя работа» на улице Шаболовке. Карьерные консультанты центра помогают оценить потенциал, разобраться в нюансах ведения и открытия своего дела, подготовить бизнес-план, зарегистрироваться в качестве самозанятого и найти первых клиентов.

Больше информации об экономике столицы можно найти в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.