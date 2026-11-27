Банк не вправе произвольно повышать процентную ставку по уже выданному кредиту или кредитной карте. По общему правилу, закрепленному в законе «О банках и банковской деятельности», кредитная организация не может в одностороннем порядке увеличить проценты по договору с заемщиком-гражданином. Однако законодательство предусматривает исключения, рассказала РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

«Повышение ставки по кредитной карте, как и по любому другому действующему долгу — от потребительского кредита до ипотеки, считается шагом, который ухудшает положение клиента. Иными словами, кредитору не разрешено увеличить процент по кредитке», — пояснила эксперт.

Одно из исключений — переменная процентная ставка. Если договор предусматривает, что ее размер зависит от определенного показателя, например, ключевой ставки ЦБ, проценты могут изменяться вслед за этим показателем. При этом банк обязан соблюдать условия договора и предусмотренный законом порядок уведомления заемщика.

Другой случай связан со страхованием. Если клиент оформил кредит по сниженной ставке при условии покупки страхового полиса, а затем отказался от страховки, банк при соблюдении требований закона и условий договора может повысить процент. Но произвольно устанавливать любую ставку кредитор не вправе: для потребительских кредитов ее увеличение ограничено уровнем, который действовал на момент заключения договора для сопоставимого кредита без страховки.

Например, если заемщик выбрал кредит со страховкой под 20%, а без полиса банк предлагал аналогичный кредит под 27%, после отказа от страхования ставка при соблюдении предусмотренных законом условий может быть повышена до уровня кредита без страховки. Поэтому перед отказом от полиса важно проверить не только стоимость страховки, но и условия кредитного договора.

«Такой маневр законен, например, в ситуации с плавающей ставкой, размер которой не зафиксирован, а привязан, допустим, к ключевой ставке ЦБ. Банкам не запрещено кредитовать россиян по переменным ставкам. Правда, в реальности таких продуктов на розничном рынке немного», — отметила Андриевская.

Таким образом, само по себе повышение ключевой ставки или изменение рыночной ситуации не дает банку права пересматривать проценты по обычному кредиту с фиксированной ставкой. Если кредитор увеличил платежи без предусмотренного законом основания, заемщику стоит запросить письменное объяснение и сверить новые условия с договором.

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