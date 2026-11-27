Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

сегодня в 09:44

В Москве автомобиль сбил курьера на электровелосипеде и скрылся

В Москве у станции метро «Щукинская» водитель легкового автомобиля сбил курьера и уехал с места аварии. Об этом сообщает Telegram-канал « ДТП и ЧП Москва и МО ».

Инцидент произошел 27 ноября около 00:20.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что удар произошел прямо на пешеходном переходе в темное время суток. Асфальт был мокрый.

Опрокинутый на бок двухколесный электровелосипед доставщика получил серьезные механические повреждения. У транспорта деформирована передняя часть корпуса, видны пучки разорванных проводов.

Рядом на разметке лежат обломки пластика и термосумка. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

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