В преддверии Дня матери, который в России традиционно празднуется в последнее воскресенье ноября, соцсеть «Одноклассники» и проект «Дети Mail» провели исследование. Они выяснили, как женщины относятся к этой дате, в чем испытывают дефицит и какие знаки заботы считают самыми дорогими.

Как показали результаты опроса, о существовании этого праздника хорошо осведомлены свыше половины респонденток — примерно 54%. Однако отношение к его празднованию различается.

Порядка 36% женщин ежегодно поздравляют своих мам и сами принимают поздравления. Около 18% отмечают дату эпизодически, тогда как примерно 44% полностью игнорируют этот день.

Говоря о желанных презентах, почти половина опрошенных (около 46%) подчеркнула, что материальная составляющая не играет роли. Главным для них остается искреннее внимание.

Букет цветов хотели бы получить порядка 12% участниц. Еще около 10% предпочли бы яркие впечатления — путешествие, поход на концерт или ужин в ресторане. Свой вариант презента указали примерно 9% женщин, а по 6% проголосовали за поделки, созданные своими руками, либо за деньги и подарочные карты.

Сертификат в спа-салон или на бьюти-процедуры порадовал бы около 5% респонденток. Косметику, парфюм или ювелирные изделия выбрали бы примерно 4%, а бытовые приборы или товары для интерьера — порядка 3%.

Рассуждая о том, чего больше всего не хватает современной матери, лидерство с показателем около 19% заняли финансовая независимость и стабильность. Примерно по 17% участниц пожаловались на дефицит свободного времени для личных нужд, около 15% отметили нехватку душевного тепла и моральной поддержки, а по 12% указали на потребность в полноценном сне и отдыхе, а также в тишине и личном пространстве. Еще примерно по 11% женщин признались, что им недостает помощи по хозяйству и возможности позаботиться о собственном здоровье.

Главной ценностью, превосходящей любые материальные дары, 45% опрошенных назвали здоровье и благополучие родных. Порядка 20% больше всего дорожат совместным времяпрепровождением с семьей, около 13% — неподдельной благодарностью и чуткостью, а примерно 10% — действенной помощью в повседневных делах.

Отвечая на вопрос о предпочтительном проявлении заботы, около 41% респонденток признались, что им достаточно простых объятий и ласковых слов. Примерно 14% хотели бы получить приятный сюрприз или праздник, около 13% мечтают, чтобы родственники разгрузили их от части обязанностей, а по 11% — о бытовой помощи без предварительных напоминаний и о возможности отдохнуть в одиночестве. Поддерживая этот запрос на душевное тепло, «Одноклассники» запустили ко Дню матери тематический фотомарафон, в котором тысячи пользователей публикуют семейные кадры и рассказы о своих мамах. Также появился специальный эпизод программы «Мама лучше всех» с участием Александра Рогова, посвященный поиску баланса между семьей и временем на себя.

Вопрос личного времени оказался для женщин одним из наиболее острых. Около 37% участниц заявили, что считают необходимым выделять часы на себя и стараются придерживаться этого правила. Еще примерно 31% полностью согласны с важностью такого отдыха, но постоянно сталкиваются с нехваткой времени. Порядка 12% признались, что вовсе не задумывались об этом, а около 8% отметили, что не нуждаются в уединении, поскольку черпают радость в заботе о домочадцах.

Если бы у россиянок появилось свободное окно в графике, примерно по 18% потратили бы его на здоровый сон, отдых, либо на чтение книг и просмотр кино. Около 15% отправились бы на прогулку, в кофейню или за покупками, примерно 13% посвятили бы время уходу за внешностью, 12% предпочли бы побыть в тишине наедине с собой, 11% встретились бы с подругами, а 10% уделили бы внимание спортивным тренировкам или любимому увлечению.

Исследование проводили на площадке deti.mail.ru в период с 19 по 24 ноября 2026 года. В нем поучаствовали 2 000 женщин.

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