сегодня в 10:16

В Балашихе росгвардейцы задержали мужчину за попытку кражи алкоголя

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в супермаркете в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе мужчину, пытавшегося вынести семь бутылок крепкого алкоголя, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Экипаж группы задержания прибыл в сетевой супермаркет в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе после сигнала «Тревога» с охраняемого объекта.

К росгвардейцам обратился работник службы безопасности магазина. Выяснилось, что посетитель пронес через кассовую зону семь бутылок дорогостоящего крепкого алкоголя на крупную сумму, не оплатив товар.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. Задержанным оказался 48-летний уроженец Владимирской области.