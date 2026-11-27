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Сотрудники вневедомственной охраны задержали 34-летнего мужчину, который бил припаркованные автомобили во дворе многоквартирных домов на улице Комсомольской в Электростали, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Экипаж Электростальского отдела вневедомственной охраны прибыл на улицу Комсомольскую после сообщения о происшествии. Росгвардейцы выяснили, что мужчина наносил удары по припаркованным машинам и нецензурно бранился в адрес окружающих.

Сотрудники задержали агрессивно настроенного нарушителя и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Задержанный — 34-летний уроженец Владимирской области. Ранее он был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.