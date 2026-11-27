В Люберцах строят школу и детский сад в ЖК «Легенда Коренево»

Компания «Коренево Девелопмент» возводит воспитательно-образовательный комплекс со школой на 500 мест и детским садом на 120 мест в ЖК «Легенда Коренево» в Люберцах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На стройплощадке завершили кладку вентшахт и деформационного шва на кровле, внутренних стен и перегородок подвала и первого–третьего этажей. На кровле смонтировали металлические фермы и профлист четвертой секции, уложили горизонтальную ПВХ-мембрану и полностью выполнили стяжку.

Пароизоляция, теплоизоляция и уклонообразующий слой из керамзита находятся на завершающей стадии. Нижний слой гидроизоляции ЭПП почти готов, верхний слой ЭКП еще укладывают. Дорожки из тротуарной плитки выполнены более чем на две трети. Для трансформаторной подстанции завершили земляные работы, подготовили основание, смонтировали фундаментные блоки с гидроизоляцией, установили КТПн-250 и трансформаторы.

В комплексе разместят школу на 500 учеников и детский сад на 120 воспитанников. Учебные кабинеты с большими окнами оснастят интерактивными досками и эргономичной мебелью. Проект предусматривает лаборатории, музыкальные классы, проектные зоны, мастерские и художественные студии. Вестибюль оснащен турникетами и зонами отдыха, функциональное зонирование упрощает навигацию.

Двухэтажная библиотека получит рабочие места и читальные залы. Спортивный комплекс объединит игровой зал, спортплощадки и зрительскую зону. Для массовых мероприятий предусмотрен актовый зал.

Рядом с ЖК находятся образовательные, спортивные, культурные и развлекательные объекты. В шаговой доступности — музейно-выставочный центр, Томилинский лесопарк, Кореневский карьер, парк аттракционов «Аттра-Град», Дворец спорта, стадион и торговый центр.

Подмосковные застройщики, включая ПИК, «Самолет», «Гранель», Level Group, ФСК и «Развитие», создают социальную инфраструктуру жилых комплексов в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.