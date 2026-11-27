Почти 9 тыс. заявлений на получение согласия и технических условий для строительства или реконструкции в полосах отвода местных автодорог поступило на портал госуслуг Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года на региональный портал госуслуг поступило почти 9 тыс. заявлений на получение согласия и технических условий владельцев местных автодорог для строительства или реконструкции в границах полосы отвода.

Перед строительством на земельном участке в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения необходимо получить согласие ее владельца. Определить его поможет сервис «Принадлежность автомобильных дорог» на региональном портале.

Услуга «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода» размещена в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Обратиться за ней могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Услугу предоставляют бесплатно в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.