Самозанятым могут добавить обязательные взносы: что изменится после 2028 года

Самозанятых в России, вероятно, не лишат специального налогового режима после 2028 года, однако привычные правила могут стать жестче. Эксперты допускают появление обязательных страховых взносов, пересмотр лимита доходов и усиление контроля за теми, кто фактически работает в штате компании, но оформлен как самозанятый. О том, к чему готовиться миллионам россиян, специалисты рассказали РИАМО.

27 ноября в России отмечают День самозанятых. Один из главных вопросов для тех, кто работает на себя, — сохранится ли налог на профессиональный доход после 2028 года и придется ли платить больше. По мнению опрошенных РИАМО экспертов, наиболее вероятный сценарий — продолжение действия режима, но с изменением отдельных условий.

«Полагаю, что после 2028 года режим самозанятости сохранится, но его условия могут пересмотреть. Налог на профессиональный доход доказал свою эффективность: он позволил легализовать доходы миллионов граждан и упростил взаимодействие с налоговой системой», — рассказала генеральный директор ГК «Партнерство Маминой» Ирина Мамина.

При этом государство продолжит бороться с подменой трудовых отношений самозанятостью. По мнению эксперта, контроль за такими схемами может усилиться, а лимит доходов и налоговые ставки — измениться. Однако важно сохранить простоту режима для тех, кто действительно работает самостоятельно.

Кандидат экономических наук, младший научный сотрудник кафедры экономики КузГТУ Владислав Скрипко также считает, что самозанятость вряд ли отменят. По его словам, резкое усложнение отчетности и увеличение обязательных платежей могут привести к тому, что часть граждан вновь уйдет в неформальную занятость.

«Для государства важно сохранить удобный способ легально получать небольшие доходы. Если резко усложнить отчетность и увеличить обязательные платежи, часть людей может снова уйти в неформальную занятость», — отметил Скрипко.

Среди тем будущего обсуждения он назвал социальные гарантии, лимит доходов и разграничение самостоятельной деятельности с работой по найму. Человек, который сам ищет заказчиков и отвечает за результат, должен сохранить возможность пользоваться простым налоговым режимом. А постоянную работу на одного работодателя необходимо оценивать отдельно.

Более существенные изменения прогнозирует кандидат технических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Эльвира Рамазанова. По ее мнению, вместо отмены режима может появиться его обновленная версия — условный «НПД 2.0» с дополнительными социальными гарантиями.

«Скорее всего, речь пойдет об обязательных страховых взносах — это логично: люди хотят не только платить налог, но и копить пенсионные баллы, иметь право на больничный. При этом ставку налога, вероятно, скорректируют, чтобы общая нагрузка не стала неподъемной», — считает эксперт.

Еще одно возможное направление реформы — разные условия для работы с физическими лицами и бизнесом. По прогнозу Рамазановой, при сотрудничестве с компаниями контроль может стать строже. В частности, она допускает расширение обязанностей цифровых платформ, агрегаторов и маркетплейсов в части налогового администрирования.

Кроме того, эксперт считает возможным пересмотр действующего лимита доходов самозанятых — 2,4 млн рублей в год. В профессиональных обсуждениях, по ее словам, звучат варианты его увеличения до 3,8–4,2 млн рублей. Это могло бы помочь тем, кто приближается к нынешнему порогу и рискует потерять право на применение НПД.

При этом конкретные параметры будущего режима пока не определены. Рамазанова советует самозанятым, для которых такая деятельность стала основным источником дохода, следить за законопроектами и заранее учитывать возможные изменения расходов.

Таким образом, эксперты не ожидают полного исчезновения самозанятости после 2028 года, но допускают пересмотр налоговых и социальных условий. Главный вопрос будущей реформы — удастся ли сохранить простоту режима и одновременно обеспечить самозанятым социальную защиту, не превратив работу на себя в более затратную форму занятости.