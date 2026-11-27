Строительная готовность ЖК «Поварово-Молодежный-2» на Школьной улице в поселке Поварово достигла 61%. Завершить дом со встроенным детским садом планируют до конца 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строители ЖК «Поварово-Молодежный-2» устанавливают окна, обустраивают кровлю и фасады, прокладывают внутренние и наружные инженерные сети. Надзор за работами ведет Главгосстройнадзор Московской области.

В 17-этажном доме предусмотрено 705 квартир. Более половины из них — студии и однокомнатные. Также запроектированы 235 двухкомнатных, 35 трехкомнатных и 12 четырехкомнатных квартир.

Под встроенный детский сад отвели более 1,2 тыс. кв. м. На первом этаже около 1,1 тыс. кв. м займут торговые помещения, в подземной части разместят кладовые. Проект предусматривает панорамное остекление, входы в подъезды на уровне земли, без ступеней, и детскую площадку во дворе.

Рядом работают две школы, два детских сада, взрослая и детская поликлиники. В поселке есть дом культуры и железнодорожная станция Поварово-1, откуда можно доехать до Зеленограда и пересесть на МЦД-3. В нескольких километрах от комплекса находится Истринское водохранилище.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.