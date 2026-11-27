Представители бизнеса из 19 муниципалитетов Подмосковья, органов власти и экспертного сообщества 26 ноября собрались на межмуниципальном форуме в Истре. Участники обсудили господдержку, охрану труда и применение искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Форум «Бизнес в новых условиях: от вызовов к решениям» прошел в спортивном комплексе «Арена-Истра». Он продолжил октябрьскую встречу в Одинцове. Повестку сформировали по запросам предпринимателей.

Организаторами выступили уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его аппарат, Истринское отделение Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и Торгово-промышленная палата городского округа Истра.

На секции по господдержке представители профильных ведомств рассказали о финансовых инструментах, субсидиях и требованиях к получателям. Отдельно рассмотрели снижение рисков и защиту прав бизнеса в 2027 году. Секцию по охране труда посвятили безопасным условиям работы, расследованию несчастных случаев, ответственности работодателей и прокурорскому надзору. Участники получили ответы на вопросы и практические разъяснения.

На пленарном заседании эксперты обсудили переход от экспериментов с искусственным интеллектом к системному внедрению для повышения производительности, сокращения издержек и улучшения управленческих решений. На примерах разобрали результаты цифровизации и ошибки, снижающие ее экономический эффект, роль интеграции информационных систем, подготовки данных и оптимизации процессов. Также представили ИИ-агентов для управления предприятием, контроля задач, анализа рисков и поддержки решений.

«Искусственный интеллект — это не просто современный тренд, а реальный инструмент повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса», — отметила исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Она подчеркнула, что развитие ИИ относится к приоритетам государственной политики и поддерживается правительством России. Формат межмуниципальных встреч позволяет бизнесу напрямую обсуждать свои запросы с властью и экспертами.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.