В Красногорске построят дом с поликлиникой на 102 посещения в смену

Группа компаний «Гранель» построит в ЖК «Гранель Аникеевский» в Красногорске дом на 923 квартиры с поликлиникой для детей и взрослых, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дом общей площадью 59 371 кв. м будет состоять из пяти 14-этажных секций с подземным этажом в каждой. Поликлиника займет 557,11 кв. м и сможет принимать 102 пациента в смену. Она будет работать в две смены — до 204 посещений в сутки.

Кроме 923 квартир и поликлиники, в здании разместятся 17 магазинов, два кафе, аптека, салон красоты, ателье и помещение клубного типа.

ЖК «Гранель Аникеевский» строится между Новорижским и Волоколамским шоссе, в 12 км от МКАД. Первая очередь состоит из 10 домов высотой 4–6 этажей. Вторая включает 14-этажные дома и собственный детский сад на 122 места. Неподалеку находится станция МЦД-2 «Аникеевка».

В Московской области девелоперы, в том числе ФСК, «Гранель», «Самолет», «ПИК», Level Group и «Брусника», возводят вместе с жильем необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.