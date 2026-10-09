Тащил женщину в кусты: насильника с ножом поймали на Кубани

В Краснодарском крае задержали мужчину, который с ножом нападал на жительниц региона. В поимке преступника совместно с оперативниками принимали участие представители казачества и неравнодушные жители, сообщает РЕН ТВ .

Согласно оперативной информации, 3 октября 38-летний Руслан Е. напал с ножом на 33-летнюю женщину в садовом товариществе. Злоумышленник ранил пострадавшую в руку и похитил у нее имущество на 40 тысяч рублей.

Еще одно происшествие случилось 8 октября. Предположительно, тот же мужчина напал на девушку на остановке в районе другого садоводства. Он затащил жертву в кусты и попытался изнасиловать, однако не смог довести начатое до конца и скрылся.

По предварительным данным, подозреваемый ранее был судим за кражи и грабеж. В местных чатах распространялась информация о задержании мужчины, официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент нет.

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