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В Петербурге судебного пристава похитили и увезли в багажнике BMW

Происшествия
Дмитрий Пресняков / Фотобанк Лори

Фото - © Дмитрий Пресняков / Фотобанк Лори

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов вводили специальный план «Перехват» из-за инцидента с предполагаемым похищением сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчину неизвестные увезли на белом автомобиле BMW.

Поисковые мероприятия изначально развернулись в северных районах Северной столицы. Вскоре иномарку выследили и остановили инспекторы ДПС уже на территории Всеволожского района Ленинградской области.

Всех участников инцидента задержали. Затем их доставили в территориальный отдел полиции для установления обстоятельств и мотивов произошедшего.

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