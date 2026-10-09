К юбилею «ВКонтакте» гости побывали в офисе в Доме Зингера

В Петербурге к юбилею «ВКонтакте» прошла экскурсия по штаб-квартире соцсети в Доме Зингера. Гостям показали рабочие зоны, необычные переговорные и стеклянный купол, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Экскурсию провела руководитель внутренних коммуникаций «ВКонтакте» Мария Ансова. Несколько лет назад компания обновила офис. Все изменения она согласовывает с городом: здание имеет статус исторического памятника.

Штаб-квартира занимает этажи с третьего по седьмой и часть первого и второго. Офис работает круглосуточно, дресс-кода нет. Сотрудникам предоставляют бесплатное питание, рядом с рабочими зонами есть небольшой спортзал и звукоизоляционные кабинки для звонков.

В «Исторической переговорной» сохранилась металлическая балка начала XX века, а в «Пыточной» — лепнина, меховые стулья и шипы над столом. Этот интерьер оставили прежние арендаторы. В кабинете «Человеческая» стену расписали дети сотрудников с художником; позднее на ней появился автограф Артемия Лебедева.

Мария Ансова объяснила задачу «Общества уменьшения энтропии»: «Цель сообщества — снизить хаос, чтобы все ответственные понимали, что происходит в компании, и могли вовремя просигнализировать, если что-то нужно учесть или починить. Такая глобальная синхронизация».

Экскурсия завершилась в стеклянном куполе. Для защиты от летней жары и зимнего холода компания установила там промышленную систему климат-контроля.

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