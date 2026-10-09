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РЖД сняли московский Рижский вокзал с продажи после 4-х провальных аукционов

Компания «Российские железные дороги» исключила здание Рижского вокзала в Москве из перечня объектов, запланированных к реализации. Карточка исторического транспортного узла пропала со специализированного портала РЖД по продаже непрофильных активов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию на сайте фирмы.

До этого РЖД четырежды предпринимали попытки найти инвестора для знакового объекта через торги. Стартовая стоимость лота неизменно составляла 4 млрд рублей.

Ни один из аукционов так и не состоялся. Заявки со стороны потенциальных покупателей не подавались.

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